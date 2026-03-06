Rinnovo McTominay, Gazzetta annuncia: "Agenti in arrivo, si tratta!"

vedi letture

Il quotidiano spiega che marzo diventa un mese molto importante anche per il suo futuro. McTominay a Napoli sta da dio e può rinnovare

Scott McTominay - ko contro il Genoa e da allora costretto a fermarsi - sarà costretto a saltare anche la sfida con il Torino, Conte spera di ritrovarlo sabato prossimo contro il Lecce, intanto il club inizia a lavorare per il rinnovo di contratto come rivelato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il giocatore sta bene in azzurro e non ha alcuna intenzione di andare via.

Futuro McTominay, presto la svolta?

Il quotidiano spiega che marzo diventa un mese molto importante anche per il suo futuro. McTominay a Napoli sta da dio e il club ha già manifestato la volontà di allungare il contratto in scadenza nel 2028. E nelle prossime settimane sono attesi in città gli agenti dello scozzese, per cominciare a discutere del rinnovo. L'Mvp dell'ultimo campionato, pagato 30 milioni l'estate scorsa dallo United (quella del 2024), può dunque rinnovare. Al momento il suo contratto scade nel 2029 ma potrebbe presto essere allungato.