FORMAZIONE UFFICIALE - Gattuso col 4-3-3: c'è Mario Rui, davanti Callejon-Milik-Insigne

Manca poco meno di un'ora e mezza al match tra Napoli e Parma ed è appena stata diramata la prima formazione scelta da Gennaro Gattuso nella sua esperienza partenopea. Tutto confermato, non ci sono sorprese rispetto alle indiscrezioni della vigilia e quindi sarà 4-3-3. In difesa Mario Rui vince il ballottaggio con Hysaj e viene confermato dal primo minuto. Centrocampo a tre con Fabian, Allan e Zielinski: sarà il brasiliano il vertice basso. In attacco Callejon, Milik e Insigne vengono preferiti a Lozano, Llorente e Mertens.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.