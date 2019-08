FORMAZIONI UFFICIALI - Ancelotti cambia: debutta Allan, out Insigne e Callejon! C'è Verdi, Mertens in fascia

Il Napoli è pronto a scendere in campo nel return match col Barcellona. Carlo Ancelotti mischia le carte per questa seconda sfida e lascia in panchina Insigne e Callejon. Torna Mertens a sinistra, Verdi parte dal primo minuto a destra. Sarà la partita del debutto stagionale per Allan, da poco rientrato, titolare in mediana con la conferma di Elmas. Altra conferma, Fabian sulla trequarti. C'è Chiriches in difesa con Manolas, Hysaj e Ghoulam si riprendono il posto sulla destra.



AGGIORNAMENTO ORE 22.45 - Affaticamento muscolare per Milik, out per precauzione. Al suo posto Callejon, dunque con Mertens che torna a fare la prima punta e Verdi spostato sulla fascia sinistra..

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam, Allan, Elmas, Callejon, Fabian, Verdi, Mertens.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, de Jong, Alena; Dembelé, Suarez, Griezmann