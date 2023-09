FORMAZIONI UFFICIALI - Ancora rimandato l'esordio di Natan. Torna Rrahmani

Sono ufficiali le formazioni di Braga-Napoli, match d’esordio nel gruppo C di Champions League per i campioni d’Italia.

Sono ufficiali le formazioni di Braga-Napoli, match d’esordio nel gruppo C di Champions League per i campioni d’Italia. Sciolti gli ultimi dubbi di formazione per Rudi Garcia, che in difesa rimanda l’esordio di Natan e schiera dal primo minuto ancora Juan Jesus. Al fianco del brasiliano torna titolare Rrahmani. Sulla fascia sinistra preferito Olivera a Mario Rui. In attacco Politano viene preferito a Raspadori e Lindstrom e forma il tridente insieme a Osimhen e Kvaratskhelia.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Borja; Vitor Carvalho, Al-Musrati; R. Horta, Djalo, Bruma, Abel Ruiz. All. Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.