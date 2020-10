FORMAZIONI UFFICIALI - Bakayoko e Ilicic titolari! Gattuso insiste col 4-2-3-1, novità per Gasperini

Ufficiali le scelte di Gattuso in vista della partita contro l'Atalanta. Prima da titolare per Bakayoko. Torna Ospina in porta

© foto di Insidefoto/Image Sport Ufficiali le scelte di Gattuso in vista della partita contro l'Atalanta. Prima da titolare per Bakayoko. Torna Ospina in porta. Nell'Atalanta subito titolare Ilicic e sorpresa De Paoli sulla destra al posto di Hateboer. Ecco le formazioni: NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Bakayoko, Lozano, Mertens, Politano, Osimhen. A disp.: Meret, Contini, Malcuit, Demme, Ghoulam, Mario Rui, Maksimovic, Rrahmani, Lobotka, Petagna, Llorente. All.: Gattuso. ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello, Palomino, Romero, Toloi, De Paoli, De Roon, Pasalic, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata. A disp.: Radunovic, Rossi, Sutalo, Lammers, Muriel, Freuler, Malinovskiy, Djimsiti, Hateboer, Mojica, Miranchuk. All.: Gasperini.