FORMAZIONI UFFICIALI - C'è Hysaj a sinistra, Lobotka e Politano dal 1'

Comunicate le formazioni ufficiali di Napoli-Torino: Gattuso sceglie ancora Ospina in porta, in difesa c’è la novità Hysaj a sinistra, Di Lorenzo a destra e tandem di centrali formato da Manolas e Maksimovic. In cabina di regia turno di riposo per Demme, c’è Lobotka dal primo minuto. Al suo fianco Fabian e Zielinski. In avanti out Mertens, c'è Milik, sui lati Politano e Insigne. Longo schiera dal primo minuto Bremer che vince il ballottaggio con Lyanco, in avanti spazio al tandem pesante Zaza-Belotti, out l'ex Simone Verdi

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Lukic, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti.