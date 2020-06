FORMAZIONI UFFICIALI - Ci sono Callejon, Rui e Fabiàn, recupera Mertens

La Ssc Napoli ha diramato quella che è la formazione scelta da Gennaro Gattuso per affrontare la Juventus di Maurizio Sarri. Confermate, in sostanza, quelle che erano buona parte delle previsioni della vigilia: in avanti confermato Mertens, con Insigne e Callejon ai fianchi. C'è Fabiàn a centrocampo, con Demme e Zielinski. A sinistra torna Mario Rui, Meret tra i pali al posto dell'infortunato Ospina.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne. Panchina: Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Manolas, Allan, Elmas, Llorente, Lozano, Politano, Milik, Younes.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. Panchina: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Danilo, Rugani, Ramsey, Rabiot, Muratore, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia