FORMAZIONI UFFICIALI - Esordio dal 1' per Lobotka e Demme. In avanti c'è Callejon

Comunicate le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio, match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: c'è Ospina a difendere i pali. In difesa confermato Di Lorenzo come difensore centrale, al suo fianco Manolas. Hysaj e Mario Rui sono i due terzini. Esordio dal primo minuto a centrocampo per Lobotka e Demme. In attacco non c'è Lozano, spazio al tridente Callejon, Milik, Insigne.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.