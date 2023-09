FORMAZIONI UFFICIALI - Garcia lascia in panchina Osimhen, dentro il Cholito. Esordio dal 1’ per Lindstrom

Sono ufficiali le formazioni di Lecce-Napoli, anticipo della 7ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Lecce-Napoli, anticipo della 7ª giornata di Serie A. Garcia opera dei cambi in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Un cambio in difesa con la linea a quattro, davanti a Meret, formata da Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Olivera. Confermato il centrocampo con Zielinski, Anguissa e Lobotka. Nel tridente esordio dal 1’ per Lindstrom, che prende il posto di Politano accanto a Simeone, che sostituisce Osimhen in attacco e Kvaratskhelia.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Almqvist. All. D'Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lindstrom, Simeone, Kvaratskhelia. All. Garcia.