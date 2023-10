FORMAZIONI UFFICIALI - Garcia sceglie l’undici tipo, Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Real Madrid, match valido per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Real Madrid, match valido per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League. Garcia si affida all’undici tipo di queste ultime partite. In difesa Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui a sinistra. Confermato in mediana il terzetto formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco torna in panchina Lindstrom, parte dal 1’ Politano. Accanto al nazionale italiano Osimhen e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. All. Ancelotti