FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso con 6 cambi, nell'Inter out Eriksen e Lautaro

Comunicate le formazioni ufficiali di Inter-Napoli, match valido per il 37esimo turno di Serie A. Gattuso rilancia Meret in porta. A destra c'è Hysaj, i due centrali sono Maksimovic e Koulibaly, out per infortunio Manolas. Ci sarà Mario Rui a sinistra a completare il reparto. In cabina di regia ritorna Demme, ai suoi fianchi Zielinski ed Elmas, turno di riposo per Fabian. In avanti, data la squalifica di Mertens, c’è Milik titolare. Sui lati l’ex nerazzurro Politano e il capitano Lorenzo Insigne. Conte recupera De Vrij. D’Ambrosio vince il ballottaggio con Skriniar. Bastoni completa il terzetto. A presidiare gli esterni saranno Candreva a destra e Biraghi a sinistra. In mezzo Barella sostituirà lo squalificato Gagliardini. Borja Valero agirà alle spalle di Lukaku e Sanchez. Out dunque Lautaro e Eriksen.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Lukaku, Sanchez