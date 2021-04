FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso fa un solo cambio. Conte schiera l'undici base

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Inter, posticipo della 31ª giornata di campionato. Gattuso opera un solo cambio rispetto alla trasferta vinta contro la Samp. In porta torna Meret a causa dell'infortunio di Ospina. Nella linea di difesa a quattro spazio a Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Fabian Ruiz, Demme. In avanti Osimhen centravanti con ai lati Politano e Insigne e Zielinski alle spalle. Conte si affida come al solito al 3-5-2 con Handanovic in porta. Linea difensiva a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo spazio a Barella, Brozovic ed Eriksen con Hakimi e Darmian sugli esterni. In avanti il solito tandem composto da Lukaku e Lautaro Martinez.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro