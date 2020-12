FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso lancia Petagna e Lozano e conferma Ospina

Gennaro Gattuso ha diramato la formazione che scenderà in campo alle 18 contro il Crotone. Il tecnico azzurro sceglie di nuovo Ospina in porta e propone la coppia di centrocampo Demme-Bakayoko. In attacco spazio a Petagna centravanti con alle sue spalle Zielinski, a destra Lozano e a sinistra Insigne. Nessuna sorpresa tra i padroni di casa, in difesa c'è l'ex Luperto, in attacco Stroppa conferma il tandem con Messias e Simy.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Benali, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy.