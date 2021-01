FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso ne cambia 2: Elmas preferito ancora a Bakayoko

Sono state diramate le formazioni di Napoli-Parma, match valido per la prima di ritorno in programma alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Gattuso ripropone Di Lorenzo e Petagna, tenuti al riposo nel match di Coppa Italia col lo Spezia. A centrocampo Elmas vince il ballottaggio con Bakayoko e forma il terzetto con Demme e Zielinski. In attacco Lozano torna a destra nel 4-3-3. Il Napoli nello schieramento sui social ha comunicato la formazione ordinandoli col 4-2-3-1.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Demme, Zielinski, Lozano, Petagna, Insigne.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.