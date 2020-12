FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso ne cambia 4: titolari Maksimovic e Politano

Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Napoli, posticipo della tredicesima giornata di campionato. Inzaghi recupera Acerbi in difesa, al suo fianco ci sono Luiz Felipe e Radu, davanti all'ex azzurro Reina. Confermati a centrocampo Luis Alberto, Escalante al posto di Leiva e Milinkovic Savic, così come sulle fasce ci sono Marusic e Lazzari. In attacco il bomber Immobile viene affiancato da Caicedo.

Gattuso ne cambia quattro dopo la sconfitta contro l'Inter. Due sono i cambi forzati in attacco, lo squalificato Insigne e l'infortunato Mertens. In attacco infatti ci sarà Politano a destra, Lozano sull'altra fascia con Zielinski dietro Petagna. A centrocampo torna Fabian, in coppia con Bakayoko, mentre in difesa Maksimovic fa rifiatare Manolas nella solita linea davanti ad Ospina.

Lazio (3-5-2) Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo

Napoli (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski; Lozano, Petagna.