FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso ne cambia 4: tornano titolari Fabian e Lozano

Sono ufficiali le formazioni di Cagliari-Napoli, match delle 15 valido per la quindicesima giornata di campionato. Gattuso, dopo l'ultima gara del 2020 pareggiata col Torino, cambia quattro uomini. In porta torna Ospina, davanti al colombiano la coppia centrale è composta da Manolas e Maksimivic. I terzini sono il solito Di Lorenzo e Mario Rui, che vince il ballottaggio con Hysaj. I due in mezzo al campo sono Bakayoko e Fabian, che ritorna titolare dopo la gara contro il Torino. In avanti i tre dietro Petagna sono a destra Lozano, pienamente recuperato dopo la contusione, Zielnski al centro e Insigne a sinistra.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Marin; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Di Francesco.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insinge; Petagna. All. Gattuso.