FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso ne cambia 5, Lozano torna a destra

Ufficializzate le formazioni di Napoli-Roma, posticipo della nona giornata di Campionato. I due tecnici confermano le scelte della vigilia. Gattuso schiera ancora Meret tra i pali, in difesa, spazio alla coppia Manolas-Koulibaly con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo, sarà Demme a sostituire lo squalificato Bakayoko giocando accanto a Fabian Ruiz. Sulla trequarti, avanzano le quotazioni di Zielinski, con capitan Insigne a destra e Lozano a sinistra. In avanti, infine, ci sarà Mertens con Petagna pronto a subentrare. Consueto 3-4-2-1 per la Roma di Fonseca, in difesa i tre sono Mancini, Cristante e Ibanez, con Jesus primo cambio in caso di necessità. Nessun dubbio a centrocampo, con il tandem Pellegrini-Veretout dal 1' e corsie esterne affidate a Karsdorp e Spinazzola. In avanti, Pedro-Mkhitaryan alle spalle del rientrante Dzeko.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.