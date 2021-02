FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso rilancia Lobotka e Fabian, solo due cambi in panchina

Sono state diramate le formazioni di Granada-Napoli, gara valevole per i sedicesimi di finale d’andata di Europa League, in programma alle 21. Scelte obbligate in difesa visti gli infortuni confermata la linea a quattro che ha battuto la Juve con Meret in porta. A centrocampo spazio per Lobotka, affiancato da Fabian, Elmas invece sarà la sotto punta, In attacco Politano sostituisce Lozano a destra, con Insigne dall’altra parte e Osimhen centravanti.

GRANADA (4-3-3): Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalons, Herrera: Machis, Molina, Kenedy. All. Martinez

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Gattuso