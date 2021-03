FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso sceglie Hysaj e Mertens, Milan con un '99 e tante riserve

Sono ufficiali le formazioni di Milan-Napoli posticipo della 27ª giornata di campionato. Difesa inedita per il Milan con Tomori ed il '99 Gabbia che sostituiscono Romagnoli e Kjaer, e Dalot giocherà al posto dell'indisponibile Calabria. Sulla trequarti torna in campo Calhanoglu, mentre Krunic prende il posto di Leao avanzato da punta per sostituire Ibra, Mandzukic e Rebic (in panchina). Nel Napoli Gattuso scioglie gli ultimi dubbi della vigilia. Confermato in porta Ospina, in difesa rientra Maksimovic, che sostituisce l'infortunato Rrahmani; sulle fasce Di Lorenzo e Hysaj. A centrocampo i due mediani sono di nuovo Fabian Ruiz e Demme, ancora preferito a Bakayoko. Confermati i quattro davanti: sulla trequarti Politano, Zielinski e Insigne, centravanti Mertens, che vince il ballottaggio con Osimhen.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.