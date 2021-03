FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso sceglie Maksimovic, Mertens confermato titolare

Sono ufficiali le formazioni di Roma-Napoli, posticipo della 28ª giornata di campionato. Fonseca conferma le scelte della vigilia, tra i pali c'è Pau Lopez, in difesa il terzetto è composto da Mancini, Cristante e Ibanez davanti a Pau Lopez. A centrocampo l'ex Diawara in coppia con Pellegrini con Karsdorp e Spinazzola sui lati. In attacco, Pedro ed El Shaarawy giocano alle spalle di Dzeko. Nel Napoli Gattuso scioglie l'unico vero dubbio della vigilia. In porta è confermato Ospina, in difesa Maksimovic vince il ballottaggio con Manolas e forma la coppia al centro con Koulibaly, sulle fasce Hysaj e Mario Rui. A centrocampo i due mediani sono ancora Fabian Ruiz e Demme, così come sono confermati i quattro davanti: sulla trequarti Politano, Zielinski e Insigne, centravanti Mertens.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.