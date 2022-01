FORMAZIONI UFFICIALI - I tre in quarantena giocano, Ghoulam titolare a sinistra

Alla fine Juventus-Napoli si giocherà, sono state rese note le formazioni ufficiali della gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato. Scelte praticamente obbligate per Spalletti che manda in campo Ospina tra i pali. Difesa a quattro formata da Di Lorenzo a destra, Ghoulam che vince il ballottaggio con Zanoli a sinistra, coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus. A centrocampo Demme e Loboka, davanti gioca Mertens con alle spalle Politano, Zielinski e Insigne.

JUVENTUS (4-3-3) - Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All. Allegri.

NAPOLI (4-2-3-1) Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. A disposizione Marfella, Idasiak, Elmas, Petagna, Zanoli, Spedalieri, Costanzo, Vergara. All. Spalletti.