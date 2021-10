FORMAZIONI UFFICIALI - In 7 tornano dal 1': Politano vince il ballottaggio con Lozano

Sono ufficiali le formazioni di Roma-Napoli, match valido per la nona giornata di campionato, in programma alle 18 allo stadio Olimpico.

Spalletti rilancia i sette uomini risparmiati, dall'inizio o a gara iniziata, in Europa League contro il Legia Varsavia. Tra i pali Ospina si riprende il posto da titolare. In difesa tornano Rrahmani e Mario Rui, nella linea difensiva con Koulibaly e Di Lorenzo. A centrocampo di Fabian in coppia con Anguissa e Zielinski a sdoppiarsi nel doppio ruolo di mezzala e trequartista. In attacco sciolto l'ultimo dubbio con Politano che vince il ballottaggio con Lozano e affianca Insigne e Osimhen.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.