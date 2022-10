FORMAZIONI UFFICIALI - Juan Jesus con Kim, c'è Olivera a sinistra! Confermato Raspadori

Ufficiali le scelte di formazione di Spalletti per la gara di questo pomeriggio alle ore 18.45 contro l'Aja

Ufficiali le scelte di formazione di Spalletti per la gara di questo pomeriggio alle ore 18.45 contro l'Ajax. In difesa al posto di Rrahmani infortunato è stato scelto Juan Jesus mentre in attacco confermato Raspadori da punta centrale come falso nove. Ecco la formazione ufficiale:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp: Idasiak, Sirigu, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Simeone, Politano, Zerbin, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Ndombele. All. Spalletti

AJAX (4-3-3): Pasveer, Sanchez, Timber, Blind, Bassey; Klaassen, Alvarez, Taylor; Berghius, Judus, Bergwijn. A disp: Stekelemburg, Gorter, Wijnald, Brobbey, Ocampos, Lucca, Grillitsch, Baas, Reeger, Magallan, Conceicao. All. Schreuder