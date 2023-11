FORMAZIONI UFFICIALI - Mazzarri lancia il Cholito dal 1'. Torna tra i pali Meret

Sono ufficiali le formazioni della sfida di Champions League Real Madrid-Napoli, valevole per la quinta giornata del Gruppo C.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni della sfida di Champions League Real Madrid-Napoli, valevole per la quinta giornata del Gruppo C. Mazzarri per il suo ritorno nella massima competizione europea dopo 4277 giorni si affida di nuovo al 4-3-3. Tra i pali torna dopo l’infortunio Meret. Linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Juan Jesus. In mediana confermato il centrocampo dei titolarissimi, con Lobotka in cabina di regia e Anguissa, Zielinski ai lati. In attacco c’è spazio dal 1’ per Simeone, completano il tridente Politano e Kvaratkshelia.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Alaba, Rudiger, Mendy; Valverde, Ceballos, Kroos; Bellingham; Brahim Diaz, Rodrygo. All. Ancelotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.