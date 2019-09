FORMAZIONI UFFICIALI - Milik-Llorente insieme! Cambiano i laterali, out Callejon

Diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli. Ancelotti opera 8 cambi: esordio stagionale per Ospina e Milik che farà coppia con Llorente. A centrocampo out anche Callejon, c'è Elmas con Zielinski e Fabian ed è da capire chi andrà a destra. In difesa Malcuit e Ghoulam fanno rifiatare Di Lorenzo e Mario Rui. Nel Lecce c'è Farias e non Babacar con Mancosu e Falco.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Majer, Tachtsidis; Mancosu; Farias, Falco. A disposizione: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Petriccione, Benzar, Lapadula, Shakov, Dumancic, La Mantia, Babacar, Lo Faso. All. Liverani

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Elmas, Fabian, Zielinski, Insigne; Milik, Llorente. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Mario Rui, Di Lorenzo, Hysaj, Gaetano, Mertens, Callejon, Lozano. All. Ancelotti