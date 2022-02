FORMAZIONI UFFICIALI - Osimhen recupera, ancora out Mertens! Spalletti sorprende a sinistra

Luciano Spalletti effettua quattro cambi, di cui due obbligati, per la sfida contro il Barcellona. La notizia più importante è il recupero di Osimhen in attacco, quindi niente Mertens. Sorprendente la decisione sulla corsia mancina: non gioca Mario Rui, ma viene adattato Juan Jesus da terzino, come già accaduto in altre situazioni. Torna il portiere di coppa, Meret, così come Anguissa in luogo dell'infortunato Lobotka a centrocampo. Di seguito le formazioni ufficiali di Barcellona-Napoli, match valevole per lo spareggio di Europa League per gli ottavi di finale.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, de Jong, Pedri; Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Fabian, Anguissa; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen