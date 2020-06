FORMAZIONI UFFICIALI - Out Fabian, Rui e Callejon, c'è Elmas dal 1'. Recuperato Dries

Diramate le formazioni ufficiali. Nel Napoli a sorpresa spazio a Hysaj al posto di Mario Rui e non recupera Fabian, quindi maglia da titolare per Elmas. In attacco c'è Politano e non Callejon, nel tridente con Mertens ed Insigne. Tra i pali confermato Ospina. Nell'Inter recupera De Vrij e viene confermata la scelta del trequartista con Eriksen dietro le due punte.

FORMAZIONI UFFICIALI -

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Allan, Mario Rui, Callejon, Fabian, Llorente, Lozano, Luperto, Ghoulam, Younes, Milik. All. Gattuso.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. A disposizione: Padelli, Berni, Gagliardini, Sanchez, Moses, Sensi, Ranocchia, Asamoah, Borja Valero, Esposito, Pirola, Biraghi. All. Conte