FORMAZIONI UFFICIALI - Out Mertens, ci sono Insigne e Younes! Sorpresa in difesa. Fabian in mezzo

Sono state rese note le formazioni ufficiali di entrambe le squadre. In casa Napoli Carlo Ancelotti regala qualche sorpresa, sia in difesa che in attacco. Di Lorenzo gioca sulla fascia sinistra, con Malcuit a destra, sia Ghoulam che Mario Rui in panchina. A centrocampo Fabian vince il ballottaggio con Zielinski. Insigne c'è, dovrebbe giocare largo a sinistra. Attacco inedito: Younes-Milik, con Mertens in panchina. In casa Hellas Verona, invece, non c'è l'azzurro Tutino, lasciato in panchina: a lui Juric preferisce Pessina e Zaccagni alle spalle di Stepinski. Per il resto Faraoni a destra e tutto confermato.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Insigne; Milik, Younes. A disp. Ospina, Karnezis, Luperto, Tonelli, Ghoulam, Mario Rui, Elmas, Zielinski, Gaetano, Mertens, Llorente. All. Ancelotti

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Stepinski. A disp. Berardi, Vitale, Henderson, Di Carmine, Verre, Bocchetti, Danzi, Dawidowicz, Salcedo, Empereur, Tutino, Adjapong. All. Juric