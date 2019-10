FORMAZIONI UFFICIALI - Possibile cambio modulo, out Callejon e c'è Fabian sul centro-destra

Il Napoli ha diramato la formazione che quest'oggi, a partire dalle 18.00, scenderà in campo allo stadio Olimpico contro il Torino in una gara valida per la settima giornata di Serie A. Ancelotti ha sciolto le riserve apportando diverse modifiche alla formazione azzurra. In difesa spazio all'inedita coppia Manolas-Luperto, a sinistra non c'è Ghoulam ma a sorpresa Hysaj. Centrocampo con Fabian a destra, Allan e Zielinski al centro ed Insigne a sinistra mentre in attacco la coppia Lozano e Mertens.

Torino (3-5-2): Sirigu, Lyanco, Izzo, Nkolou, Ansaldi, Baselli, Rincon, Lukic, Laxalt, Verdi, Belotti. A disp. Rosati, Ujkani, Bonifazi, Djidji, Aina, Meitè, Falque, Edera, Zaza, Millico, Berenguer.



Napoli (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj, Fabian, Allan, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens. A disp. Ospina, Karnezis, Tonelli, Malcuit, Ghoulam, Gaetano, Elmas, Younes, Callejon, Milik, Llorente.