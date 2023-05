FORMAZIONI UFFICIALI - Riposa il capitano e sorpresa nel tridente

Sono ufficiali le formazioni di Bologna-Napoli, match valido per la penultima giornata di campionato in programma oggi alle 15.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Bologna-Napoli, match valido per la penultima giornata di campionato in programma oggi alle 15. In porta continua l’alternanza di queste ultime gare, a difendere i pali al Dall’Ara è Gollini. In difesa riposano Di Lorenzo e Rrahmani, spazio a destra a Bereszynski, al centro Rrahmani in coppia con Kim, a sinistra confermato Olivera. A centrocampo nessuna novità, solito terzetto composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Novità in attacco, dove nel tridente con Osimhen e Kvaratkshlia, trova spazio Zerbin a destra.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupsky; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson; Aebischer, Arnautovic, Barrow. All. Motta

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Bereszynski, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.