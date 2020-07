FORMAZIONI UFFICIALI - Sette cambi rispetto al Parma, Milik torna titolare

E' stata diramata pochi istanti fa la formazione del Napoli scelta da Gattuso per la sfida di stasera contro il Sassuolo: confermata buona parte delle previsioni della vigilia, con Milik in avanti insieme ad Insigne e Callejon. In difesa Di Lorenzo ed Hysaj terzini con Maksimovic e Manolas coppia centrale. Mentre a centrocampo tanta qualità con Zielinski, Fabiàn e Lobotka.



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso



Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo. All. De Zerbi