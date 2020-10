FORMAZIONI UFFICIALI - Solo 3 cambi per Gattuso: c'è Lobotka, ancora out Mario Rui

Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-AZ, match che apre il girone d'Europa League. Gattuso ricorre soltanto a tre cambi: spazio a Meret tra i pali, Maksimovic al centro della difesa in coppia con Koulibaly, e Lobotka a centrocampo con Fabian. Per il resto confermati tutti i giocatori scesi in campo con l'Atalanta.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen. A disposizione: Contini, Ospina, Demme, Bakayoko, Mário Rui, Insigne, Ghoulam, Rrahmani, Petagna, Manolas

AZ (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midsjo, De Wit, Koopmeiners; Sugawara, Stengs, Karlsson. A disposizione: Verhulst, Evora, Goudmij, Taabouni, Leeuwin, Guðmundsson, Gullit, Velthuis