FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti con il 4-3-3: altra esclusione per Zielinski, davanti c'è Lozano

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Roma. Luciano Spalletti sceglie il 4-3-3 per questa partita con Fabian e Anguissa con Lobotka in mediana. Altra esclusione dunque per Zielinski. In panchina anche Mertens. Davanti il ballottaggio Politano-Lozano viene vinto dal messicano. Di seguito le scelte dei due allenatori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Lozano, Osimhen, Insigne

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham