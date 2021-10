FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti con l'arma Lozano dal 1', dietro torna Rrahmani. Out Torreira

Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Napoli, match delle 18 valido per la settima giornata di campionato. Spalletti fa rifiatare Politano e si affida a Lozano per attaccare la linea alta della Fiorentina. A centrocampo Anguissa e Zielinski agiranno ai fianco del solito Fabian, con il polacco pronto ad alzarsi da sottopunta. In difesa rientra Rrahmani, in coppia con Koulibaly, e Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. Tra i pali invece si confermato titolare in campionato Ospina.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Nico Gonzalez. All. Italiano

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti