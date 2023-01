FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti conferma 10/11 di Salerno: torna Kvara

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Roma, posticipo della 20ª giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Roma, posticipo della 20ª giornata di Serie A. Spalletti conferma 10/11 degli uomini che hanno battuto la Salernitana nel derby campano. In porta confermatissimo Meret, in difesa la linea a quattro è composta da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e Kim al centro. A centrocampo confermato Zielinski, completano il reparto Lobotka e Anguissa. Nel tridente spazio a Lozano sulla destra, che vince il ballottaggio con Politano, al centro il capocannoniere Osimhen e sinistra il ritorno in campo di Kvaratskhelia.