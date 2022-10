FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti conferma JJ dietro, tornano Mario Rui e Politano dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bologna, match delle 18 valido per la decima giornata di Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bologna, match delle 18 valido per la decima giornata di Serie A. Spalletti sostituisce gli infortunati Rrahmani e Anguissa con Juan Jesus e Ndombelé. Tra i pali confermato Meret, mentre in difesa torna sulla sinistra Mario Rui, il portoghese completa il pacchetto con Di Lorenzo e i centrali Kim e Juan Jesus. A centrocampo viene un solo cambio, con Ndombelé che agirà come mezzala con Zielinski e Lobotka al centro. In attacco tridente con Politano, che torna dal 1’ al posto di Lozano, Raspadori e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombélé, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Ferguson, Medel; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta