FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti fa solo un cambio: Rrahmani vince il ballottaggio con Manolas

Sono ufficiali le formazioni del posticipo della sesta giornata di Serie A, Napoli-Cagliari.

Luciano Spalletti ritrova Mertens e Demme (per ora solo tra i convocati per uno spezzone) e scioglie l'unico dubbio di formazione, con Rrahmani preferito di nuovo a Manolas. Per il resto stessa formazione di Genova, col solo Politano che torna titolare al posto di Lozano. Tutto confermato dunque: niente turnover, qualche cambio sarà rimandato per la sfida di giovedì di Europa League contro lo Spartak Mosca.

Mazzarri deve fare a meno di Faragò, Farias e Rog, ma può contare sulla crescita di condizione di Godin e Strootman. A centrocampo ci sono Marin e l'olandese, mentre gli esterni sono il rientrante Zappa e Nandez. In avanti il solo Joao Pedro.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Caceres, Walukiewicz, Godin; Zappa, Marin, Deiola, Strootman, Lykogiannis; Nandez; Joao Pedro.