FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti lancia Anguissa, ci sono Ospina e Osimhen. Panchina per Kean

Tutto confermato: c'è Anguissa dal primo minuto nel Napoli che alle 18 sfiderà la Juventus. Ufficiali le scelte di Spalletti che ridisegna il suo Napoli col 4-3-3 con Ospina in porta ed Elmas che dovrebbe agire sulla linea dei trequartisti o come mezzala.Nella Juventus gioca Chiellini e non De Ligt, in attacco Morata e non Kean. Gioca anche Bernardeschi. Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; McKennie, Locatelli, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. A disposizione: Pinsoglio, Perin, de Ligt, Rugani, de Winter, Ramsey, Miretti, Kean, Soule.