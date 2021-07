FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti lancia Zedadka ed Elmas, dubbi sul modulo. Bayern con Lewandowski

Diramate le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Napoli, terza amichevole estiva degli azzurri, nello scenario dell'Allianz Arena. Spalletti lancia Zedadka a sinistra dal primo minuto, così come Malcuit a destra in difesa e Lobotka in mediana. Da capire la posizione di Elmas e Zielinski per inquadrare il modulo, se 4-2-3-1 o un passaggio al 4-3-3.

BAYERN: Ulreich; Pavard, Upamecano, Nianzou, Stanisic; Musiala, Goretzka; Coman, Gnabry, Sané; Lewandowski. A disposizione: Hoffmann, O. Richards, Choupo-Moting, C. Richards, Cuisance, Sarr, Scott, Vidovic, Tillmann, Arrey-Mbi, Rhein, Lawrence, Sieb. All. Nagelsmann

NAPOLI: Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Elmas; Politano, Zielinski, Zedadka; Osimhen. A disposizione: Boffelli, Idasiak, Costa, Rrahmani, Zanoli, Gaetano, Machach, Ounas, Tutino. All. Spalletti