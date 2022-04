FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti ne cambia 3: Rrahmani recupera dall’influenza

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Fiorentina, match delle 15 valido per la 32ª giornata di campionato.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Fiorentina, match delle 15 valido per la 32ª giornata di campionato. Spalletti recupera in extremis Rrahmani dopo l’attacco influenzale, il kosovaro torna al centro della difesa ad affiancare Koulibaly. A completare la linea a quattro davanti Ospina il confermato Zanoli a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo Fabian Ruiz torna titolare al posto dello squalificato Anguissa, insieme allo spagnolo confermati Lobotka in cabina di regia e Zielinski sul centro sinistra. In attacco confermati Politano e Insigne sugli esterni al fianco del rientrante Osimhen. Nella Fiorentina seconda consecutiva da titolare per Cabral, oltre a questo, confermate le anticipazioni della vigilia con Saponara e Nico Gonzalez a completare il tridente e Amrabat al posto di Torreira.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Castrovilli; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano.