FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti ne cambia 5! Ndombele titolare, Raspadori preferito ad Elmas

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Empoli, match delle 18:30 valido per la 14ª giornata di Serie A.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Empoli, match delle 18:30 valido per la 14ª giornata di Serie A. Luciano Spalletti opera 5 cambi rispetto alla vittoria di Bergamo contro l’Atalanta. Ostigard torna a far coppia al centro della difesa con Kim. La linea a quattro è poi completata da Di Lorenzo e Mario Rui, di nuovo titolare al posto di Mathias Olivera. Centrocampo con Lobotka, Anguissa e Ndombele. In attacco tornano dal 1’ Politano e Raspadori che completano il pacchetto offensivo con Osimhen prima punta.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Politano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Spalletti.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Bajrami; Satriano. Allenatore: Zanetti.