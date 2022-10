FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti ne cambia 6! Riposano Kvara e Osimhen, spazio dal 1’ a Raspa e Simeone

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Glasgow Rangers, sfida delle 21 valevole per la quinta giornata del Gruppo A di Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Glasgow Rangers, sfida delle 21 valevole per la quinta giornata del Gruppo A di Champions League. Spalletti opera ben 6 cambi rispetto alla vittoriosa trasferta di Roma. In porta confermato Meret, al centro della difesa riposa Juan Jesus, al posto del brasiliano c’è Ostigard con Kim alla sua sinistra. Completano il reparto Di Lorenzo e Mario Rui, che torna titolare al posto di Olivera. A centrocampo confermati Ndombele e Lobotka, mentre nel ruolo di mezzala sinistra spazio dal 1’ ad Elmas. Rivoluzione totale in attacco dove Politano e Raspadori agiranno sulle fasce con al centro l’esordio dal 1’ per Simeone.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

RANGERS (3-4-3) : McGregor; Lundstram, King, Davies, Tavernier, Yilmaz, Tillman; Wright, Sands, Kent, Morelos. All. Van Bronckhorst.