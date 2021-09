FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti opera 4 cambi: out Osimhen, torna Manolas

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Spartak Mosca, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Luciano Spalletti opera quattro cambi rispetto all'ultima di campionato. In porta c'è Meret, davanti si rivede Petagna: Manolas torna fra i titolari, Elmas dal 1' in trequarti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne. A disposizione: Idasiak, Ospina, Malcuit, Demme, Juan Jesus, Osimhen, Lozano, Rrahmani, Mertens, Ounas, Zanoli, Zambo Anguissa. Allenatore: Luciano Spalletti

SPARTAK MOSCA (3-5-2): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Litvinov, Bakaev, Umyarov, Artyon; Ponce, Promes. A disposizione: Rebrov, Selikhov, Sobolev, Lomovitski, Ignatov, Eschenko, Gaponov, Melnikov. Allenatore: Rui Vitoria