FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti parte col 4-3-3: in mezzo Fabian e Zielinski con Lobotka

L'attesa è finita: sono ufficiali le formazioni di Napoli-Venezia, gara d'esordio in campionato in programma alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Spalletti scioglie le ultime riserve e schiera il Napoli col 4-3-3. Tra i pali il titolare è Meret, difesa con Manolas e Koulubaly al centro, e Di Lorenzo e Mario Rui che agiranno ai lati. In mediana Fabian Ruiz vince il ballottaggio con Elmas e compone il terzetto con Lobotka e Zielinski. Attacco confermato, con Osimhen centravanti e Politano e Insigne sui lati.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Peretz, Heymans; Di Mariano, Forte, Johnsen. All: Zanetti