FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti propone il 4-3-3: tornano Fabian e Juan Jesus. Osimhen dal 1'

Dopo il 10-0 contro l’Anaune, secondo e ultimo test amichevole per il Napoli a Dimaro contro il Perugia. Sono state rese note le formazioni ufficiali dell’incontro che si disputerà alle 18 sul campo di Carciato. Per il Napoli si rivede dal primo minuto Victor Osimhen, che guiderà l’attacco supportato da Lozano e Kvaratskhelia. Prima uscita invece per Fabian, che compone il terzetto di centrocampo con Aguissa e Lobotka, e per Juan Jesus, che dopo la nascita della secondogenita, torna a far coppia al centro della difesa con Rrahmani.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Contini, Costanzo, Demme, Elmas, Zedadka, Zanoli, Politano, Zielinski, Zerbin, Ounas, Petagna, Gaetano, Folorunsho, Ambrosino. All. Spalletti.

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Vulikic; Casasola, Kouan, Onishenko, Iannoni, Angori; Dembelé, Melchiorri. A disposizione: Bulgarelli, Moro, Rosi, Righetti, Baldi, Sulejmani, Lunghi, Ghion, Di Chiara, Giunti, Cicioni, Vano, Lo Giudice. All. Castori