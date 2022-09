FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti recupera Osimhen: nel tridente con Politano e Kvara. Firmino dal 1’

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Liverpool, match valido per la prima giornata del Girone A di Champions League.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Liverpool, match valido per la prima giornata del Girone A di Champions League. Spalletti ripropone il 4-3-3 e recupera in attacco Osimhen, schierato al centro del tridente composto da Politano e Kvaratskhelia. In porta Meret, difesa composta da Di Lorenzo e Olivera sugli esterni, con Rrahmani e Kim centrali. In mediana Lobotka in cabina di regia, al fianco dello slovacco Anguissa e Zielinski.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Elliott; Salah, Firmino, Luis Diaz. All. Klopp.