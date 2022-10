FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti sceglie Osimhen, in avanti spazio anche Lozano. A sorpresa Karsdorp dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Roma-Napoli, big match dell'11ª giornata del campionato di Serie A in programma alle 20.45.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Roma-Napoli, big match dell'11ª giornata del campionato di Serie A in programma alle 20.45.

Spalletti deve rinunciare ad Anguissa che non ce l'ha fatta a recuperare e non è stato convocato per la sfida di oggi. A sostituire il camerunense è di nuovo Ndombele, che con Lobotka e Zielinski completa il reparto di centrocampo. In difesa Olivera vince il ballottaggio con Mario Rui e parte dal primo minuto nella linea dei quattro con Di Lorenzo, Kim e Juan Jesus. In attacco, oltre al titolarissimo Kvaratskhelia, Lozano e Osimhen la spuntano su Politano e Raspadori e partono titolari.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

A disposizione: Boer, Svilar, Matic, Belotti, Shomurodov, Vina, Kumbulla, Bove, Volpato, Tripi, Tahirovic, El Shaarawy

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, J.Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinksi; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

A disposizione: Marfella, Idasiak, Demme, Mario Rui, Elmas, Simeone, Politano, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori