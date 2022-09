FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti sceglie Raspadori. Krunic dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, posticipo della 7ª giornata di Serie A.

© foto di Giacomo Morini

Sono ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, posticipo della 7ª giornata di Serie A. Spalletti scioglie il grande dubbio della vigilia e sceglie Raspadori come prima punta. Per il resto tutto confermato nel 4-3-3 che prevede Meret tra i pali e difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Rrahmani-Kim al centro. In mediana al centro Lobotka con Anguissa e Zielinski ai lati. In avanti Kvaratskhelia agirà a sinistra con Politano a destra e Raspadori al centro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Kjaer, Dest, Thiaw, Ballo-Touré, Pobega, Vrancx, Brahim Diaz, Adli, Messias, Lazetic. All.: Pioli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Lozano, Simeone. All.: Spalletti.