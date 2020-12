FORMAZIONI UFFICIALI - Tornano Maksi, Baka e Ghoulam, Gattuso riduce al minimo il turnover

E' stata diramata la formazione ufficiale del Napoli che stasera affronterà l'AZ Alkmaar. In campo dal primo minuto c'è Mertens nel tridente (come riportato dal sito dell'Uefa) con Politano e Insigne. Zielinski a centrocampo con Fabian e Bakayoko. In difesa torna Ospina tra i pali, mentre Maksimovic compone il duo con Koulibaly. Sulle fasce spazio a Di Lorenzo e Ghoulam.

Nell'AZ, invece, spazio dal primo minuto alla sorpresa Aboukhlal al posto di Boadu dal primo minuto. Schieramento col 4-3-3 per la squadra di Arne Slot, con Stengs e Gudmundsson a completare il tridente offensivo.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Zielinski, Bakayoko; Politano, Insigne, Mertens.

AZ (4-3-3): Bizout, Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal, Midtsjo, De wit, Koopmeiners, Stengs, Gudmundsson, Aboukhlal.