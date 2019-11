FORMAZIONI UFFICIALI - Tornano Manolas e Mario Rui, in attacco Mertens-Milik. Fonseca lancia Cetin

Diramate le formazioni ufficiali. Nel Napoli recupera Manolas e quindi si ricompone la difesa con Koulibaly. A centrocampo c'è Zielinski, data l'assenza di Allan per infortunio, mentre in attacco per gli azzurri ci saranno Mertens e Milik. Nella Roma spazio a Mancini a centrocampo. Dal primo minuto anche Pastore dietro Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert, Dzeko. A disp. Fuzato, Mirante, Jesus, Perotti, Under, Santon, Florenzi, Antonucci.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian, Insigne; Mertens, Milik. A disp. Ospina, Karnezis, Llorente, Elmas, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Younes, Tonelli, Gaetano.